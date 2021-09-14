MERSİN (AA) - Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.
Mersin Millet Bahçesi sahil etabında organize edilen konserde Büyükakkan, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, Arapça ve Rusça seslendirdiği şarkılarla Mersinli müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Efruze ve Ezgi Ayçe'nin konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde, dünya müzikallerinden caz standartlarına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan geniş bir repertuar seslendirildi.
Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde sanatçılar alkış aldı.
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