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Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu

26.08.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Barış Manço'nun oğlu şarkıcı Doğukan Manço, sahneye çıktı.

Sakarya Millet Bahçesi'nde eski Sakarya stadyumundan kalan tribünde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konserde Manço, konserde sevilen şarkıları tribünü dolduran Sakaryalılar için seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçının performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

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