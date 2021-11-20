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Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

20.11.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

DENİZLİ (AA) - Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

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