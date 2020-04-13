Sanayi üretim endeksindeki artış Bursa iş dünyasında umutları artırdı

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksindeki artışın da Türkiye'nin bu yüksek potansiyelini gözler önüne serdiğine işaret eden Yıldız, "Bu zor günler elbette geçecek, salgın atlatılacak ve biz aynı hız ve heyecanla devam edeceğiz. Ülkemize, milletimize, bu topraklara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Biz yeter ki inanalım ve gayreti elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 10,5 artış gösterdi.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya da sanayi üretim endeksindeki yüzde 7,5'lik büyümenin sevindirici bir haber olduğuna değinerek, "Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Bu süreci olabildiğince kurallara uyarak, sabırla geçirmeliyiz ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Bu salgın elbette bitecek. Esas konu, salgından sonrasına kendimizi hazır tutmamız gerektiği. Umarım ki bu salgını en kısa zamanda, en az hasarla atlatırız." açıklamasında bulundu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ise şubat ayındaki sanayi üretim endeksinin artış göstermesini umut verici bulduğunu ifade etti.

Bu yılın başında ekonomik ivmelenmenin hız kazandığını hatırlatan Gülmez, bu durumun iş dünyasına umut vaat ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretimin artması 2019'da yaşanan ekonomik daralmanın yol açtığı pek çok güçlüğün aşılması bakımından bizleri mutlu etmişti. Ancak, maalesef, yaşanan salgın sebebiyle ekonomik iyileşmenin mart ayında kesintiye uğradığını düşünüyorum. NOSAB'ta mart ayında enerji üretimi yüzde 45 oranında düşüş gösterdi. Üretim faaliyetlerinin durmasından kaynaklı bu düşüş, çeşitli ekonomik güçlüklere de sebep olacak. Ancak biliyoruz ki Türkiye bu güçlüklerin üstesinden gelebilecek potansiyele sahip. Her şey normale döndüğünde hızla toparlanacağımıza inanıyorum. Bu süreci hızlıca atlatabilmemiz için önemli olan herkesin üstüne düşeni yapması. Hem devletin hem de toplumun bu konuda üstüne düşen önemli görevler var. Sorumluluk bilinciyle davrandığımızda bugünlerin daha kolay atlatılabileceğine inanıyorum."

