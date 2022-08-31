YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

31.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük. Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü belirterek, "Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sanayi öncülüğünde büyümeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük. Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, GSYH'da yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldıMilli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank büyüme rakamları

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.