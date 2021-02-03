Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’i, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’in gerçekleştirmiş olduğu nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Bayramer’e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası hizmet standartları ve faaliyetleri hakkında Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e bilgilendirmede bulundu. İlimizin kalkınması ve markalaşması adına kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışılmasının önemli olduğunu ifade eden Çondur, ortak çalışma alanlarında her konuda fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel Aydın İnciri ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur plaket takdim etti.



