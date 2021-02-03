YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

03.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’i, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’in gerçekleştirmiş olduğu nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Bayramer’e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası hizmet standartları ve faaliyetleri hakkında Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’i, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.
Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’in gerçekleştirmiş olduğu nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Bayramer’e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası hizmet standartları ve faaliyetleri hakkında Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e bilgilendirmede bulundu. İlimizin kalkınması ve markalaşması adına kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışılmasının önemli olduğunu ifade eden Çondur, ortak çalışma alanlarında her konuda fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.
Ziyaretin ardından Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel Aydın İnciri ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur plaket takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kaynar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile kutlandı

Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile kutlandı

Söke’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Söke’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti

Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.