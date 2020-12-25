YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sanayici Kadir Ercan’ın hayatını kaybetti

Sanayici Kadir Ercan’ın hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in kayınpederi ve aynı zamanda sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.

Sanayici Kadir Ercan’ın hayatını kaybetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in kayınpederi ve aynı zamanda sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti. Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancığolu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ercan’ın yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Ercan’ın cenazesi toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:47
Öğle
12:43
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.