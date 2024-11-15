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  4. Sancaktepe'de çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan İETT şoförü serbest bırakıldı

Sancaktepe'de çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan İETT şoförü serbest bırakıldı

AA AA
15.11.2024 10:39
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Sancaktepe'de, İETT otobüsüyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A'nın (62) yaralanmasına, 3 yaşındaki kızı N.S'nin ölümüne sebep olan İETT şoförü R.K'nin İstanbul Anadolu Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.

Anne yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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