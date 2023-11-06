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Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

06.11.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de, sokaktaki şüpheli paketten 9 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu çıkması üzerine bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Merve Mahallesi'nde bir sokakta şüpheli paket olduğuna yönelik ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri gitti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, uyuşturucu kokusu gelen paketi kontrollü açtı.

Paketten 9 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu, şeffaf poşet, pres makinesi ve hassas terazi çıktı.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, paketin sahibi olduğu belirlenen şüpheli O.İ. ile yanında bulunan S.Y. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 3 bin 480 lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Sancaktepe İstanbul uyuşturucu

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