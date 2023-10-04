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  4. Sancaktepe’de kayıp olan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe’de kayıp olan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

04.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyordu. Kayıp olan çocukların cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

Sancaktepe’de kayıp olan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı. Su dolu olan inşaat alanında kapsamlı bir çalışmayla önce su tahliye edildi. Suyun tahliyesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu götürüldü.

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