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Sancaktepe'de kentsel dönüşüm için her binanın MR'ı çekildi

27.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kentsel dönüşüm çalışmalarının 6 bölgede devam ettiğini belirterek, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemiz kapsamında belirlediğimiz, tespit edilen 3 bin 12 adet binamız yani 10 bin 650 adet bağımsız bölümümüz riskli yapı ve bunların yenilenmesi gerekiyor." dedi.

İlçede, Akpınar Mahallesi Eriklipınar mevkii, Fatih Mahallesi Maltepe Cezaevi önü, Mevlana Mahallesi Öztepe mevkii, Osmangazi Mahallesi Tavşantepe mevkii, Yenidoğan Mahallesi Hilal Rezerv Yapı Alanı ve Yenidoğan olmak üzere 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle alakalı afet eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi üzerinde de yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Döğücü, bu kapsamda Sancaktepe'de toplam 35 bin 500 bina ve 172 bin 530 bağımsız bölüm bulunduğunu anlattı.

Döğücü, bütün veriler üzerinde tek tek çalışıldığını ifade ederek, "Her binanın MR'ı çekildi. İlçemizin şu anda kentsel dönüşümle ilgili ne yapılması gerektiği, hangi binanın yapı stoklarının ne durumda olduğu hepsi belirlenmiş, Bakanlığımıza sunulmuş durumda. Dolayısıyla buralarda neler yapılacağıyla ilgili önerilerimizi de belirledik." diye konuştu.

İlçede yapılan çalışmalarda 8 sıkıntılı bölge belirlendiğine dikkati çeken Döğücü, bunlarda da mülkiyet problemlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Döğücü, "Bunların büyük bir bölümünü biz tamamladık, tapularını teslim ettik. Ama üçüncü şahıslar, tapusu bir başkasında görünüp ama üzerinde oturanların başkaları olduğu yerlerle ilgili çalışmalarımız var. Buralarla ilgili de bakanlığımızla yakın çalışıyoruz. Fatih Mahallemizdeki çalılık bölgemiz rezerv alan ilan edilerek tapular hak sahiplerine teslim edildi ve şu anda orada dönüşümler başlıyor." ifadelerini kullandı.

Dönüşüm çalışmalarını yaparken plan notlarını da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Döğücü, ifraz şartı için 750 metrekare şartı olduğunu ancak bunu rahatlattıklarını kaydetti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, dere boylarındaki yerlerle alakalı çalışmaları eski yoğunluğunu koruyabilecek kolaylığa getirdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların oturulamayacak haldeki evlerini yıkıp bir an evvel yenisini yapabilmeleri için çalıştıklarının altını çizen Döğücü, "Bundan sonra hızlı bir şekilde bu dönüşümün yapılacağına inanıyoruz. İlçemizde toplu konutlarla alakalı bir 60 dönümlük yerimiz var. Bakanlığımızla orayı konuştuk. Oraya bir sosyal konut projemiz de var. Hemen hemen 1500'e yakın sosyal konutumuzu oraya yapacağız." dedi.

İLÇEDE 3 BİN 12 RİSKLİ BİNA VAR

Depreme hazırlık yapılabilecek alanlarda mümkün olduğu kadar tüm çalışmaları yaptıklarına işaret eden Döğücü, şunları kaydetti:

"Akpınar Mahallesi Eriklipınar mevkii, Fatih Mahallesi Maltepe Cezaevi önü, Mevlana Mahallesi Öztepe mevkii, Osmangazi Mahallesi Tavşantepe mevkii, Yenidoğan Mahallesi Hilal Rezerv Yapı Alanı ve Yenidoğan'da oluşan bölgelerimiz var. Mesela Akpınar Mahallesi Eriklipınar mevkii 397 bin 811 metrekare yüz ölçümü olan bir yer. Burada tapu sahipleriyle inşaat alanlarını belirledik. Onların dağıtımını yapıyoruz. Mevlana Mahallemizde yine Öztepe mevkiimiz var. Bunların hepsinde oturanlar ayrı, tapu sahipleri ayrı. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bu şekilde olan yerlerimiz var. Buraları rezerv alanlar ilan ederek veya transferlerini yaparak bakanlığımızla birlikte tamamlayacağımıza inanıyoruz ve bunu yapmamız lazım. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemiz kapsamında belirlediğimiz, tespit edilen 3 bin 12 adet binamız yani 10 bin 650 adet bağımsız bölümümüz riskli yapı ve bunların yenilenmesi gerekiyor."

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