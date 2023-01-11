Sancaktepe’de kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL ceza

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Atatürk Mahallesi’nde yer alan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi edinilmesi üzerine adrese 9 Ocak tarihinde polis baskın düzenledi. İçeride 5 kişinin bulunduğu ve 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 420 TL nakit para, 106 adet iskambil kağıdı ile 1 adet kumar makinesi olduğu görüldü.

Kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereği toplam 16 bin 220 TL para cezası işlemi uygulandı. Ş.E. isimli şahıs hakkında “kumar oynaması için imkân ve yer sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

