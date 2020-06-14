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Sancaktepe’de korona önlemli TYT Deneme Sınavı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi, eğitime yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sancaktepe Belediyesi, eğitime yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bugüne kadar her türlü imkânı sağlayan Sancaktepe Belediyesi korona önlemli TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı düzenledi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Gençlik Merkezi, Samandıra Gençlik Merkezi, Şehit Furkan Gençlik Merkezi ve belediyeye bağlı bilgievlerinin dersliklerinde gerçekleşen sınavlar sosyal mesafe ,maske ve hijyen gibi tedbirler alınarak gerçekleşti. 13-14 Haziran tarihleri arasında sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda gerçekleşen sınavlarda ÖSYM ve MEB’in puan hesaplama yöntemleri kullanıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü bu yıl Covıd-19 salgını sebebiyle eğitim-öğretime verilen zorunlu aranın öğrencileri yeni bir takım planlamalar yapmak durumunda bıraktığını belirterek, “Üniversite sınavlarına hazırlık yapan gençlerimiz için Sancaktepe Belediyesi olarak TYT deneme sınavı programladık. Bu sınavların öğrencilerimiz için iyi bir ön hazırlık olacağını düşünüyorum. Malum içinde yaşadığımız süreçten dolayı sınav öncesi sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak sınavı gerçekleştirdik.Sınava katılacak olan gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Şartlar ve koşullar her ne olursa olsun, eğitime yönelik hizmet ve desteklerimiz, yatırım, plan ve projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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