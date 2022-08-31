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Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

31.08.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de kontrolden çıkarak okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Selam Sokak'ta Ramazan Aymak idaresindeki 34 FJF 187 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolun da etkisiyle kontrolden çıkarak Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Aymak'ın eşi ve bir komşusu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

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