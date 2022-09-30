Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan Yunus timindeki iki polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak'ta motosikletli polis ekibi, durumundan şüphelendiği 34 Z 7566 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçinde iki şüphelinin bulunduğu aracın sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis motosikleti başka bir otomobile çarptı. Şüpheliler ise bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçtı.

Kazada hafif yaralanan iki polis memuru, kontrol amaçlı Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüphelilerin terk ettiği araçta yüklü miktarda ziynet eşyası ve para bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

