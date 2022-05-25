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Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

25.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara yönüne seyreden Mustafa Avcılar'ın kullandığı 35 AAT 278 plakalı kapalı kasa kamyonet, Paşaköy mevkisinde dörtlülerini açarak yavaş giden Ozan Şahin'in idaresindeki 01 AGN 109 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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