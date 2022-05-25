Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara yönüne seyreden Mustafa Avcılar'ın kullandığı 35 AAT 278 plakalı kapalı kasa kamyonet, Paşaköy mevkisinde dörtlülerini açarak yavaş giden Ozan Şahin'in idaresindeki 01 AGN 109 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz