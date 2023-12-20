MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM FULL HD İZLE: Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı!

SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM FULL HD İZLE: Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı!

20.12.2023 19:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandık Kokusu 3. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyen Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler 3. bölüm izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Sandık Kokusu ilk bölümde neler oldu? Sandık Kokusu konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor.

sandık kokusu 1. bölüm

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

sandık kokusu ilk bölüm

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

SANDIK KOKUSUU

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu dizisinin 2. Bölümünde;

3 yıl sonra Kuzey’in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha’nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu’nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul’a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger’in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor.

sandık kokusu 2. bölüm

İkinci bölüme olan merakı daha da artıran tanıtımda Reha’nın kendisini aldattığını öğrenen Karsu, evi terk edip çocuklarıyla beraber İstanbul’a doğru yola çıkıyor ve teyzesinin evine gidiyor. Filiz’in tesadüfen Kuzey’i görmesi dikkat çekiyor.

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM KONUSU

Sandık Kokusu dizisinin 3. Bölümünde;
Kuzey’i Atilla’nın yanında gören Karsu, büyük bir korku yaşayınca sert tepki gösteriyor. Karsu, daha sonra Atilla’dan özür dilerken, ikilinin tanışması ve sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Atilla’nın yaşadığı büyük değişim ise tanıtımın en çarpıcı sahnesi oluyor. Bambaşka bir görünüme bürünen ve eline silah alan Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla bekleniyor. Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir. Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır. Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

sandık kokusu kapak

SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE!

Sandık Kokusu dizisi Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

sandık kokusu iki

20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
23:15 Ne Gemiler Yaktım
02:00 Kızılcık Şerbeti

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi!"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi!
Değişimi sosyal medyayı salladı! 'Estetik mi, filtre mi?' Değişimi sosyal medyayı salladı! 'Estetik mi, filtre mi?'
Dilan Polat'tan mektup var! Sözleri dikkat çektiDilan Polat'tan mektup var! Sözleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
sandık kokusu Oyuncu Demet Akbağ turu aktan
En Çok Okunan Haberler
Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olay çıktı!

Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olay çıktı!

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri'den 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri'den 3 puanla döndü

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Yasak aşk cinayetini canlı yayında itiraf etmişti! Tüyler ürperten detay

Yasak aşk cinayetini canlı yayında itiraf etmişti! Tüyler ürperten detay

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.