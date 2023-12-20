SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM FULL HD İZLE: Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı!

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu dizisinin 2. Bölümünde;

3 yıl sonra Kuzey’in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha’nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu’nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul’a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger’in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor.

İkinci bölüme olan merakı daha da artıran tanıtımda Reha’nın kendisini aldattığını öğrenen Karsu, evi terk edip çocuklarıyla beraber İstanbul’a doğru yola çıkıyor ve teyzesinin evine gidiyor. Filiz’in tesadüfen Kuzey’i görmesi dikkat çekiyor.

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM KONUSU

Sandık Kokusu dizisinin 3. Bölümünde;

Kuzey’i Atilla’nın yanında gören Karsu, büyük bir korku yaşayınca sert tepki gösteriyor. Karsu, daha sonra Atilla’dan özür dilerken, ikilinin tanışması ve sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Atilla’nın yaşadığı büyük değişim ise tanıtımın en çarpıcı sahnesi oluyor. Bambaşka bir görünüme bürünen ve eline silah alan Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla bekleniyor. Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir. Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır. Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE!

Sandık Kokusu dizisi Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

23:15 Ne Gemiler Yaktım

02:00 Kızılcık Şerbeti







