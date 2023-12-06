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SANDIK KOKUSU KONUSU VE OYUNCULARI: Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'lı Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, konusu ne?

06.12.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu Show TV'nin yeni dizisinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili başrolleri paylaşıyor. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Peki, Sandık Kokusu konusu ne? Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler?

Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nun konusu ve oyuncuları 6 Aralık 2023 Çarşamba günü arama motorlarında sorgulanıyor. Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini işleyecek. Dizi 6 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de SHOW Tv izleyicisiyle buluşacak. İşte, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili başrollerini paylaştığı Sandık kokusu dizisinin konusu...

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SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sandık Kokusu oyuncuları:

Özge Özpirinçci,

Demet Akbağ,

Metin Akdülger,

Necip Memili,

Kayhan Açıkgöz,

Seda Türkmen,

Ergun Kuyucu,

Şahin Sancak,

Levent Can.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu dizisi ilk bölümüyle bu akşam Show Tv'de saat 20.00'de ekrana gelecek.

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