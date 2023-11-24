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Sandık Kokusu yayın tarihi belli oldu! Sandık Kokusu hangi gün başlayacak, konusu nedir, oyuncuları kimdir?

24.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Sandık Kokusu dizisinin afişinin yayınlanmasıyla berber yayına başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, Sandık Kokusu hangi gün başlayacak, konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Sandık Kokusu dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi netleşti. O3 Medya’nın üstlendiği Sandık Kokusu, Show TV'de yayınlanacak. İşte Sandık Kokusu dizisine dair detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın yer aldığı anne-kız temalı afişle dizinin yayın tarihi de açıklandı. Merakla beklenen dizi 6 Aralık Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor.

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SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatacak.

İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Demet Akbağ, Necip Memilli gibi sevilen isimlerin yanı sıra Kayhan Açıkgöz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak, Seda Türkmen, Levent Can gibi isimler yer alıyor.

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