Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, çekim için gittiği sakatat dükkanında haber yapmakta zorlandığı anları paylaştı. Kübra Aydın haberi sunduğu sırada zor anlar yaşadı, neredeyse kusacaktı.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı

Kanal D Haber spikeri Kübra Aydın bir anda X'te gündeme geldi. "Şimdi de işkembe çorbasına göz diktiler! Yunanistan, işkembeye "kültürel miras" diyor" başlıklı haber için sakatatçıları dolaşan Aydın zor anlar yaşadı.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı 1

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, çekim için gittiği sakatat dükkanında haber yapmakta zorlandığı anları paylaştı.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı 2

Haber sırasında kokudan etkilendiği görülen Aydın’ın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle sakatat tezgâhının başında konuşmakta zorlandığı anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı 3


Kübra Aydın konuşacağı sırada öğürdü, nefes alamadı ve yayını kesmek zorunda kaldı. Spikerin neredeyse kusmak üzere olduğu anlar X'te paylaşılıyor.

