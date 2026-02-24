Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı

Kanal D Haber spikeri Kübra Aydın bir anda X'te gündeme geldi. "Şimdi de işkembe çorbasına göz diktiler! Yunanistan, işkembeye "kültürel miras" diyor" başlıklı haber için sakatatçıları dolaşan Aydın zor anlar yaşadı.
Kanal D muhabiri Kübra Aydın, çekim için gittiği sakatat dükkanında haber yapmakta zorlandığı anları paylaştı.
Haber sırasında kokudan etkilendiği görülen Aydın’ın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle sakatat tezgâhının başında konuşmakta zorlandığı anlar izleyenlerin dikkatini çekti.
