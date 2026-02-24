Kanal D muhabiri Kübra Aydın sakatat dükkanında zor anlar yaşadı! Neredeyse kusacaktı

Kanal D Haber spikeri Kübra Aydın bir anda X'te gündeme geldi. "Şimdi de işkembe çorbasına göz diktiler! Yunanistan, işkembeye "kültürel miras" diyor" başlıklı haber için sakatatçıları dolaşan Aydın zor anlar yaşadı.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, çekim için gittiği sakatat dükkanında haber yapmakta zorlandığı anları paylaştı.

Haber sırasında kokudan etkilendiği görülen Aydın’ın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle sakatat tezgâhının başında konuşmakta zorlandığı anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Kübra Aydın konuşacağı sırada öğürdü, nefes alamadı ve yayını kesmek zorunda kaldı. Spikerin neredeyse kusmak üzere olduğu anlar X'te paylaşılıyor.