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Sandıkçı: “Vatandaşımızın hizmetkarıyız”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek mesaisine başlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “7/24 vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Canik Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek mesaisine başlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “7/24 vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün karla mücadele çalışmalarını inceledi. Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgiler alan başkan Sandıkçı ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen başkan sandıkçı, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi.
"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve hizmetkarıyız" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kar yağışı başlamadan önce tedbirlerimizi almıştık. Kar yağışının başlamasıyla ilçe halkımızın can ve mal güvenliği için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde çok şükür ilçemizde kardan dolayı kapalı yolumuz yok. Zorluk yaşayan, yolda kalan vatandaşlarımızı bizzat belediyemizin Arama Kurtarma aracıyla gidecekleri yerlere ulaştırıyoruz. İlçe halkımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ekiplerimiz günün 24 saati üç vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yol küreme, yayalarımız için kaldırımların kardan temizlenmesi, yollarımıza solisyon ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çöp toplama işlerini aksatmadan sürdürüyor” dedi.

“Sokak hayvanlarımızı unutmadık”
Soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan hayvanları da unutmadıklarını belirten Başkan Sandıkçı, park-bahçeler ve zabıta ekiplerinin sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak hayvanları bu karlı kış gününde yalnız bırakmadıklarını söyledi. Mahalle muhtarlarıyla da sürekli iletişim içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Sandıkçı, günün 24 saati faal olan 444 55 90 telefon hattından ve 0505 160 55 90 Whatsapp hattından vatandaşların istek ve taleplerini gidermek için hazırız” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı’ya teşekkür
Karla mücadele çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçıya ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kar yağışı başlar başlamaz belediye ekiplerimiz ve başkanımız sürekli alanda bizlerin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Belediyemizin ekipleri ve araçları 7/24 sizlere hizmet vermek için çalışıyor” ifadelerini kullandılar.
Başkan Sandıkçı, buzlanma ve don olaylarına ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Mümkün mertebe toplu ulaşım araçlarının kullanılması uyarısında bulundu. Özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar için mutlaka kar lastiği ve zincir takmaları gerektiğini belirtti. Sürücülerin araçlarını çalıştırmadan önce minik dostlarımız için mutlaka araçlarının kaputlarına vurmaları tavsiyesinde bulundu.

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