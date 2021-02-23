Sandro Tonali'nin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı!

İtalya'da son günlerin çok konuşulan 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, Brescia altyapısında kendini gösterip A Takıma kadar yükselmişti. 2020 yılının başında 10 milyon Euro kiralama bedeliyle Milan'a transfer olan Tonali, gösterdiği performansla Serie A'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

15 Milyon Euro satın alma opsiyonu ile başkent ekibinin yolunu tutan ve yükselişine Milan'da da sürdüren 20 yaşındaki futbolcu, Çizme basınında ilişkisi ile de gündeme geliyor.Tonali'nin kız arkadaşı Giulia Pastore, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.Bir Milan taraftarının, "Parası için Tonali ile birliktesin değil mi?" şeklindeki soru, genç aşığı çileden çıkarttı.

20 yaşındaki futbolcu ile ünlü olmadan önce tanıştığını ve birlikteliklerinin birkaç yıldır sürdüğünü belirten Giulia, özel fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi.Giulia, Sandro Tonali'nin bir gün İtalya dışında bir takıma imza atması halinde ailesini arkasında bırakarak futbolcu ile gidebileceğini de takipçileriyle paylaştı.

