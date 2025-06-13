Sane’nin arkasından Bernardo Silva çıktı… Galatasaray'dan taraftarı çıldırtacak hareket!

Portekizli yıldız oyuncu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan Cimbom, Bernardo Silva için girişimlere başladı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve Bernardo Silva'nın Galatasaray’a gelmeye evet dediği öğrenildi. Bernardo Silva'nın İngiliz Devi Manchester City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GALATA KULESİNDEKİ FİGÜR BENZETİLMİŞTİ!

Galatasaray’ın Galata Kulesi'nde yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü ise taraftarların dikkatinden kaçmadı. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü, sosyal medyada Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva'ya benzetildi. Taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebep olan bu görüntünün perde arkası daha sonra açıldı.

GERÇEK FARKLIYMIŞ… AÇIKLANDI!

Sosyal medyada ortaya çıkan bu detayın ardındaki gerçek belli oldu. Söz konusu silüetin, Bernardo Silvaya ait olmadığı, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında yer alan bir taraftar olduğu öğrenildi.