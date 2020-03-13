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SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.03.2020 18:21 | Son Güncelleme

Sanko Okulları öğrencileri “TÜBİTAK 51’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışması bölge elemelerinde biyoloji kategorisinde bölge birincisi oldu.TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya, 23 bin 528 öğrenci tarafından 15 bin 273 proje ile başvuruldu.

Sanko Okulları öğrencileri “TÜBİTAK 51’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışması bölge elemelerinde biyoloji kategorisinde bölge birincisi oldu.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya, 23 bin 528 öğrenci tarafından 15 bin 273 proje ile başvuruldu. 12 kategoride 100 projenin yarıştığı Adana Bölge yarışmasında Sanko Okulları öğrencilerinden Ada Demir ve Yasemin Sude Sarıkaya’nın, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde “Biyoloji” kategorisinde “Mitokondriden Elde Edilen Sitokrom C ile Böbrek Taşı Tespiti” (Mitokondri; hücrelerimizin içerisinde bulunan ve onlara enerji sağlayan organellerdir) adlı projesi bölge birinciliğini kazandı.
Bu projede böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek daha az maliyetli ve daha kısa sürede sonuç alınabilecek bir test geliştirildi. Bunun sonucunda idrarda çözülen askorbik asit ile mitokondrilerde bulunan sitokrom C’nin renk değişimi, renk sensörü kullanılarak tespit edildi. Bu çalışma, böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek yeni ve özgün test olarak tasarlandı.
Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları biyoloji projesinin bölge birincisi olmasından gurur duyduklarını söyledi.
Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diledi.

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