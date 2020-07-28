YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye 24’üncüsü oldu

SANKO Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye 24’üncüsü oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

SANKO Okulları öğrencisi, 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 24’üncülüğü ile büyük bir başarıya imza attı.2 milyon 296 bin 138 adayın Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ve 1 milyon 672 bin 376 adayın da Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girdiği YKS’de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri ile başarılarına yeni öyküler eklediler.

SANKO Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye 24’üncüsü oldu

SANKO Okulları öğrencisi, 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 24’üncülüğü ile büyük bir başarıya imza attı.
2 milyon 296 bin 138 adayın Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ve 1 milyon 672 bin 376 adayın da Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girdiği YKS’de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri ile başarılarına yeni öyküler eklediler. SANKO Okulları öğrencileri Türkiye genelinde ilk 50’de 1, ilk 200’de 3, ilk 500’de 7, ilk binde 10, ilk 2 bin 500’de 23, ilk 5 binde de 39, ilk 10 binde de 55 derece elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, YKS sonuçlarına göre ilk 100’de Gaziantep’te yer alan altı öğrenciden birinin SANKO Okulları öğrencisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.
Asyalı, 93 öğrencisini elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayarak, öğretmenlerine ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor? 'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor?
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Gülcan Eczanesi
Sehitkamil
İslam Eczanesi
Sehitkamil
Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.