Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği online resim yarışması sonuçları açıklandı.

Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması, COVID-19 virüsünün bulaşma riski önlemleri dolayısıyla bu yıl iki yaş grubunda online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, serbest tema ile çizdikleri resimleri ve çizerken çektikleri videoları sosyal medya platformu olan Instagram’dan direkt mesaj aracılığıyla ileterek yarışmaya katıldı. Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ve Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım’dan oluşan jüri, 5-8 yaş grubunda 57, 9-12 yaş grubunda 80 olmak üzere toplam 137 resmi değerlendirdi. 5-8 yaş grubunda Zeynep Çimer, Öykü Tekbaş ve Zeynep Sönmez, 9-12 yaş grubunda Öykü Melek Özefe, Yusuf Kerem Sökmen ve Yiğit Diken ilk üç sırayı paylaştı.

Yarışmanın birincilerine iPad, ikincilerine Xbox One S, üçüncülerine ise Instax Mini 9 armağan edildi.

