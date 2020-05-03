YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği online resim yarışması sonuçları açıklandı.Sanko Park 7.

Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği online resim yarışması sonuçları açıklandı.
Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması, COVID-19 virüsünün bulaşma riski önlemleri dolayısıyla bu yıl iki yaş grubunda online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, serbest tema ile çizdikleri resimleri ve çizerken çektikleri videoları sosyal medya platformu olan Instagram’dan direkt mesaj aracılığıyla ileterek yarışmaya katıldı. Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ve Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım’dan oluşan jüri, 5-8 yaş grubunda 57, 9-12 yaş grubunda 80 olmak üzere toplam 137 resmi değerlendirdi. 5-8 yaş grubunda Zeynep Çimer, Öykü Tekbaş ve Zeynep Sönmez, 9-12 yaş grubunda Öykü Melek Özefe, Yusuf Kerem Sökmen ve Yiğit Diken ilk üç sırayı paylaştı.
Yarışmanın birincilerine iPad, ikincilerine Xbox One S, üçüncülerine ise Instax Mini 9 armağan edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı

Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı

Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:28
Yatsı
20:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Kayıp Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

Kayıp Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.