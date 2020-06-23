Sanko Tekstil'den pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri

İSTANBUL (AA) - Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü, pamuklu yıkanabilir yüz maskesi "Maisonette" markası ile satışa sunuldu.

Sanko Holding'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsten korunmak için zorunlu kılınan sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra dünya genelinde en önemli koruyucu kabul edilen yüz maskeleri, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Sanko Tekstil, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden "Maisonette" markasıyla piyasaya sunduğu yıkanabilir pamuklu yüz maskesinin satışına başladı.

Sanko Holding bünyesinde faaliyet gösteren "Maisonette" markası ile satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri, rahat kullanım ve güvenli koruma sağlıyor.

Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98'i pamuk, yüzde 2'si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri, 15 defa yıkamaya kadar dayanıklılığıyla hem tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar vermiyor.

Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, yeni koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle Türkiye'de TSE tarafından yapılan denetimler sonucu "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilen ilk şirket olan Sanko Tekstil İşletmeleri'nde üretiliyor.