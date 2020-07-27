YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sanko Üniversite Rektörü Güner Dağlı’dan bayram mesajı

Sanko Üniversite Rektörü Güner Dağlı’dan bayram mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Sanko Üniversite Rektörü Güner Dağlı’dan bayram mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bayramların paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı geleneklerimizden biri olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Paylaşmayı seven, paylaştıkça mutlu olan bir millet olarak, bayramlar bizler için daha büyük anlamlar taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Bayramların önemine de vurgu yapan Prof Dr. Dağlı, “Küçük yaşlarımızdan itibaren büyüklerimiz bizlere, bir elin verdiğini diğer elin görmemesini, paylaşmayı da karşımızdakini incitmeden yapmanın önemli olduğunu öğretti. Büyüklerimizden aldığımız bu güzel mirasın yaşatılması, geleneklerimizin nesilden nesile aktarılması hepimizin öncelikli görevlerindendir” ifadelerini kullandı.
korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin bayram heyecanını yitirmemesi gerektiğini de ifade eden Dağlı’nın mesajında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan, son 6 - 7 aydır ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ailelerimizi ziyaret edemeyip, alıştığımız bayramları yaşayamayacak olsak da bayram heyecanını yitirmemeliyiz. Sağlığın, huzurun, paylaşmanın yoğun olduğu, ulus olarak birlik ve bütünlüğümüzün bozulmadığı, her kesimden insanın birbirini koruyup, gözettiği nice bayramları sevdiklerimizle geçirmemiz dileğiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Kahta’daki mezarlıklarda bayram hazırlığı

Kahta’daki mezarlıklarda bayram hazırlığı

Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti

Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

“Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezunlarının Görevleri Çok Hassas”

“Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezunlarının Görevleri Çok Hassas”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.