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SANKO Üniversitesi Hastanesi, PENTEX 2020’de stant açtı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi, 9.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, PENTEX 2020’de stant açtı

SANKO Üniversitesi Hastanesi, 9. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda stant açtı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Bayram Yılmazkaya, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği Başkanı Reis Reisoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.
Fuarda açılan SANKO Üniversitesi Hastanesi standında dileyen katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılıyor. Yoğun ilgi gören stantta hastanede verilen sağlık hizmetleri ile uygulamalar konusunda da bilgiler paylaşılıyor.
Çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan fuar 8 Şubat 2020’ye kadar ziyaret edilebilecek.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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