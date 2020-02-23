SANKO Üniversitesinden ’Gebelikte Bakım-Beslenme ve Egzersiz’ konferansı

SANKO Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği halka açık konferanslara devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, 26 Şubat 2020 Çarşamba günü Nizip’te “Gebelikte Bakım-Beslenme ve Egzersiz” konulu halka açık bir konferans verecek.

Konferansta Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna “Gebelikte Bakım”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Nurten Budak, “Gebelikte Beslenme”, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Arş. Gör. Meltem Uzun ise “Gebelikte Egzersiz” konularında katılımcılara bilgi sunacak.

Nizip Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu’nda 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 13.30’da düzenlenecek konferansa dileyen herkes katılım gösterebilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinde eğitim verilecek.

