YURTHABER
  4. SANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ediyor

SANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, meslek seçimi öncesi bilgi almak ve üniversite ortamını yakından görmek için SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.Rehber Öğretmenleri Kevser Kara eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret eden öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Uzm.

Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, meslek seçimi öncesi bilgi almak ve üniversite ortamını yakından görmek için SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Rehber Öğretmenleri Kevser Kara eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret eden öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Uzm. Hemşire Hatice Güzel, sağlık eğitiminde teorinin yanı sıra uygulamalı eğitimin de büyük önem taşıdığını söyledi.
Güzel, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin, SANKO Üniversitesi’ne uygulamalı eğitimlerin verilmesi anlamında büyük değer kattığını belirtti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle, ders içerikleri ve faaliyetleri konusunda sunum yaparak, uygulamaların yapıldığı beslenme laboratuvarını öğrencilere tanıttı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Fizyoterapist Mustafa Yıldızlı ise bölümün akademik kadrosu, ders içerikleri, uygulamalar, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdi.
Rehber öğretmenleri ile birlikte laboratuvarları gezen öğrencilere, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özdemir Sevinç, anatomi laboratuvarı hakkında bilgi verirken, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar ise birbirinden farklı eğitimlerin ve araştırma projelerinin gerçekleştirildiği laboratuvarları tanıttı.
Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’nden İbrahim İncioğlu ise öğrencilere sosyal imkanlar, puanlar ve sıralama konusunda bilgiler verdi.
Tanıtım sonunda öğrencilere armağanlar takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardıGaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı
Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbeKargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Emek Sevgi Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

GAÜN’DE Farabi Değişim Programı toplantısı yapıldı

GAÜN’DE Farabi Değişim Programı toplantısı yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.