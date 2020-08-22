Şanlıurfa Besi yolu asfalta buluşturuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük BESİ Organize Sanayi Bölgesi olan Şanlıurfa BESİ yolunu sathi asfalta buluşturdu.

Şanlıurfa ekonomisi ve tarımına büyük katkı sağlayacak olan tarıma dayalı ihtisas besi ile Organize Sanayi Bölgesinde belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa BESİ yolunu tamamladı. Yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğunda olan yolun alt ve üst yapısını güçlendiren ekipler daha sonra yolu asfalt yaparak yolu bölge esnafının kullanımına sundu.

Bölge esnafı ise uzun zamandır yol sorunu yaşadıkları bölgede ekiplere talimat vererek yolu hızlandıran Büyükşehir Belediye Başkanına Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.



