YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, görme engelli çocuklar için sahneye çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, görme engelli çocuklar için sahneye çıktı

18.12.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, görme engelli çocuklar için sahneye çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel olarak hazırladıkları betimlemeli tiyatro oyunuyla, görme engelli öğrencilerin gönüllerine dokundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ara veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şehir Tiyatrosu, bu hafta seyircileriyle buluşmalarının ardından sosyal sorumluluk projelerine de başladı.

Şehir Tiyatrosu ekibi, bu kapsamda hazırladıkları betimlemeli "Keloğlan ve neşeli eşeği" oyununu Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler için sahneledi. Betimlemeli okuma tiyatrosu, öğrenciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine, ekip olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve toplumun her kesimini tiyatroyla buluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergiledikleri her oyunun kendileri için önemli olduğu aktaran Ocakoğlu, "Bugün de Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki kardeşlerimizle betimlemeli okuma tiyatrosu yaptık. Böyle bir atmosferde kardeşlerimizle bir arada olmak bize inanılmaz huzur ve mutluluk veriyor. Çok güzel zaman geçirdik kardeşlerimizle çok eğlenceli güzel bir program oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu programlarımız devam edecek. Bu programlara katılmamızda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ile Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biz buradaki hocalarımızla görüştük, şimdi bir çocuk oyunu hazırlayacağız ve buradaki kardeşlerimizle en kısa zamanda onu da sahneleyeceğiz." dedi.

- "Gözlerimi kapattım hayal ettim"

Görme engelli 15 yaşındaki Elif Demir tiyatroyu çok sevdiğini ve oyunu beğeniyle takip ettiğini söyledi.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Demir, "Oyun sayesinde bayağı bir mutlu olduk ve çokta güldük. Onlara çok teşekkür ederim iyi ki gelmişler. Benim tiyatroya ilgim eskiden de vardı ama şimdi daha da fazla ilgim arttı. Oyun sırasında gözlerimi kapattım, hayal ettim oradaymışım gibi gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.

Görme engelli 13 yaşındaki Ömer Aslan da oyunu çok beğendiğini belirterek "Oyun çok güzeldi çok mutlu oldum, oyun çok komikti ama hırsızlık yapmak kötü bir alışkanlıktır. Ben bir ara tiyatro yapmıştım bir daha yapmak isterim." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
Şanlıurfa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandıŞanlıurfa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:26
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:38

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Açanal Eczanesi
Haliliye
Bilgin Eczanesi
Haliliye
Dervişoğlu Eczanesi
Haliliye
Pınar Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
İşgör Eczanesi
Eyyubiye
Duygu Eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.