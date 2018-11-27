Şanlıurfa'daki Amatör Lig maçında futbolcu hakeme uçan tekme attı!

Şanlıurfa 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor, Bozova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçın 90. dakikasında bir pozisyon nedeniyle sahadaki oyuncular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sahaya giren polisler, kavga eden futbolcuları ayırmaya çalışırken Yukarı Göklüsporlu bir futbolcu, maçın orta hakemi Ali Cengiz'e uçan tekme attı. Hakem ne olduğunu anlayamadan bir anda kendisini yerde buldu. Ayağa kalkan hakemi diğer hakem arkadaşları korumaya çalıştı. O anlar ise bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan olayın ardında tatil edilen maçın sonucunda ise, Bozovagücüspor’un hükmen 3-0 galip sayılmasına karar verildi.

