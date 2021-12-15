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Şanlıurfa Emniyet Müdürü Doğuş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Doğuş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Anadolu Ajansı tarafından (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafını oylayan Doğuş, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Oylamadaki karelerin birbirinden değerli olduğunu belirten Doğuş, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Doğuş, fotoğrafları tek tek incelediğini ve seçmekte zorlandığını kaydederek, başarı ve özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.

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