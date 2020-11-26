Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Şanlıurfa'da, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanlarda maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Semt pazarları için de tedbirler alınırken, pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulanacak kurallardan sorumlu yöneticiler belirlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de denetim gerçekleştiren ekiplere gönderdiği mesajında, kural ihlali yapanlara yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini istedi.

Salgınla mücadelede son derece hassas ve kırılgan bir noktada olunduğunu aktaran Erin, maske başta olmak üzere tedbirlere uyulması konusunda tavizsiz davranılması gerektiğini vurguladı.