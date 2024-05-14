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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

İHA İHA
14.05.2024 11:07
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Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adresleri belirlendi. Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyette götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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