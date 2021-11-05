YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu

Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu

05.11.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu

Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu.

Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede el bombası güvenli bir şekilde alınarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:13
İkindi
15:05
Akşam
17:31
Yatsı
18:47

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Erdem Eczanesi
Haliliye
Eren Eczanesi
Haliliye
Sevim Eczanesi
Haliliye
Bizim Eczanesi
Eyyubiye
Metropol Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.