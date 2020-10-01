Şanlıurfa turizmde her geçen gün daha da güçleniyor

EŞBER AYAYDIN - Kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa, turizmde artan çeşitlilikle her geçen gün daha da güç kazanıyor.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, barındırdığı güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak dikkati çeken kentte ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktaları gezme imkanı buluyor.

Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun ve çiğ köfte gibi akıllarından çıkmayacak yöresel lezzetleri tadıyor.

Ziyaretçilerin konaklama gün sayısını yükseltmek ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.