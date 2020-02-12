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Şanlıurfa Valiliğinin 40 bin fotoğrafı dijital ortama aktarılacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli yerlerinden çekilmiş, 40 bin karelik fotoğraf arşivi dijital ortama aktarılacak.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 bin fotoğrafın dijital ortama aktarıldıktan sonra basın kuruluşlarının ve araştırmacıların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliğinin 40 bin fotoğrafı dijital ortama aktarılacak

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli yerlerinden çekilmiş, 40 bin karelik fotoğraf arşivi dijital ortama aktarılacak.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 bin fotoğrafın dijital ortama aktarıldıktan sonra basın kuruluşlarının ve araştırmacıların kullanımına sunulacağı belirtildi. Fotoğraf arşivinde 90’lı yıllara ait cumhurbaşkanı, başbakan, bakanların kente yaptığı ziyaretler, Atatürk Barajı ve Harran Üniversitesi gibi önemli yatırımların hizmete açılması, restorasyon çalışmaları ve çeşitli etkinliklerin fotoğrafları yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İbrahim Madenli, depodaki en eski fotoğrafın 90’lı yıllara ait olduğunu ifade etti.

Depolarında uzun yıllardır muhafaza edilen fotoğrafların ve VHS kasetlere çekilmiş görüntülerin dijital ortama aktarılması için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Madenli, açıklamasında, "2000’li yılların başından itibaren dijital çekilerek, bilgisayar ortamında muhafaza edilen fotoğrafların büyük bölümüne ulaşamadık. Bu fotoğrafların önemli bölümünün bilgisayarların çökmesi ve formatlanması nedeniyle kaybedilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Depolarda bulunan bilgisayarlarda olması muhtemel fotoğrafları da kurtarmaya çalışacağız. Fotoğrafların dijital ortama aktarılması fikri, Valilik Haber Koordinatörü İbrahim Halil Şeker’den geldi. Çalışmaların haziran ayına kadar tamamlanacağını tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Madenli, dijital arşiv çalışması için başta personel desteği olmak üzere diğer her türlü desteği veren Vali Abdullah Erin’e de teşekkür etti. Valilik Haber Koordinatörü İbrahim Halil Şeker ise Valilik arşivinde bulunan fotoğraf ve videoların dijital ortama dönüştürdükten sonra yerel gazeteleri de dijital ortama aktarmayı planladıklarını kaydetti.

Şanlıurfa Valiliğinin 40 bin fotoğrafı dijital ortama aktarılacak

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Zeynep Eczanesi
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Paydaş Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
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