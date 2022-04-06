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Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, milli mücadelede üstlendiği misyonu nedeniyle milletçe çok şeyler borçlu olunan kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Ulusal bir gayenin sesi olan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı, etik ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkenin gururu olduğunu ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, dünyanın saygın haber ajansları arasında tartışmasız bir yer edinmiştir. Gelişen iletişim teknolojileriyle farklı mecralardaki dezenformasyona karşı, doğru bilginin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, Anadolu Ajansına olan ihtiyaç daha çok hissedilmiştir. Bu ihtiyaca cevap vererek halka ulaştığı mecraları genişleten Anadolu Ajansı, 102 yıllık başarı dolu geçmişiyle milletimizin gururudur. Kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde, Anadolu Ajansına emek veren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor, yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm ajans çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum."

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