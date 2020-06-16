Şanlıurfa Valisi Erin: "Maske takmayı insanlarımıza bir türlü benimsetemedik"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere herkesin uymasını isteyerek, "Bizim bu bölgede yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesi, maalesef, maske takmayı insanlarımıza bir türlü benimsetemedik." dedi.

Vali Erin, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, salgın sürecinde kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 nedeniyle ülkelerin zor günler yaşadığını aktaran Erin, Türkiye'nin örnek bir salgın denetimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Erin, salgınla mücadeleye bütün toplumun katılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizim bu bölgede yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesi, maalesef, maske takmayı insanlarımıza bir türlü benimsetemedik. Kalabalık etkinliklerin önüne kurumsal manada geçtik ama bu faaliyetlerin, etkinliklerin değişik mekanlarda az da olsa devam ettiğini gördük ve bunun neticesi olarak da ilk başta çok iyi giden, 81 il içerisinde vaka gelişimi sayı artışıyla kıyasladığımızda ve nüfusa oranladığımızda çok iyi olan vaka sayısının, yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım: Biz Urfa olarak çok tehlikeli, ciddi bir artıştan bahsetmiyoruz."