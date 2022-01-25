YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Valisi Erin'den yoğun kar uyarısı

Şanlıurfa Valisi Erin'den yoğun kar uyarısı

25.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Erin'den yoğun kar uyarısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kar yağışı uyarısında bulundu.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre 26 Ocak Çarşamba günü gece saat 03.00'ten 27 Ocak Perşembe saat 14:00'e kadar kentin yüksek kesimleri ile Bozova, Hilvan, Siverek, Halfeti, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yoğun kar beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığını aktaran Erin, "Vatandaşlarımızın bu güzergahlarda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi hesaplardan yapılacak açıklamaları yakından takip etmeleri önem taşımaktadır." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgiGüneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
12:42
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:06
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.