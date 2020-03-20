YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Kentte esnafı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da gereken tedbirlerin alındığı belirterek, insanlara bazı alışkanlıkların terk edilmesi için çağrıda bulundu.Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını karşısında, Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da büyük ölçekte tedbirler alınmaya devam ederken, zabıta, il sağlık müdürlüğü personeli ve diğer görevli teşkilatlar iş yerlerini denetlemeye devam ediyor.

Kentte esnafı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da gereken tedbirlerin alındığı belirterek, insanlara bazı alışkanlıkların terk edilmesi için çağrıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını karşısında, Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da büyük ölçekte tedbirler alınmaya devam ederken, zabıta, il sağlık müdürlüğü personeli ve diğer görevli teşkilatlar iş yerlerini denetlemeye devam ediyor. Kadri Eroğan Caddesindeki esnafı ziyaret eden Vali Erin, alınan tedbirler kapsamında halkın toplu olarak bulunduğu birçok işyerinin kapatıldığını hatırlatarak, küçük esnafın alınan tedbirlere hassasiyetle uymasını istedi. Esnafa eldiven ve maske dağıtan Vali Erin, özellikle gıda sektöründe çalışan esnafın tedbir kararlarına dikkat etmesinin hayati önemine dikkat çekti. Esnaf ziyareti süresince vatandaşlarla da sohbet ederek, tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Vali Erin, gelişmiş ülkelerde bile günde 600-700 ölüm vakasına rastlandığını belirtti. Tedbirli olunmasında büyük fayda olduğuna değinen Vali Erin, “Bazı alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakmalıyız" ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:43
Yatsı
19:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Alper Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Güzelşehir Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.