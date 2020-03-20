Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Kentte esnafı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da gereken tedbirlerin alındığı belirterek, insanlara bazı alışkanlıkların terk edilmesi için çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını karşısında, Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da büyük ölçekte tedbirler alınmaya devam ederken, zabıta, il sağlık müdürlüğü personeli ve diğer görevli teşkilatlar iş yerlerini denetlemeye devam ediyor. Kadri Eroğan Caddesindeki esnafı ziyaret eden Vali Erin, alınan tedbirler kapsamında halkın toplu olarak bulunduğu birçok işyerinin kapatıldığını hatırlatarak, küçük esnafın alınan tedbirlere hassasiyetle uymasını istedi. Esnafa eldiven ve maske dağıtan Vali Erin, özellikle gıda sektöründe çalışan esnafın tedbir kararlarına dikkat etmesinin hayati önemine dikkat çekti. Esnaf ziyareti süresince vatandaşlarla da sohbet ederek, tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Vali Erin, gelişmiş ülkelerde bile günde 600-700 ölüm vakasına rastlandığını belirtti. Tedbirli olunmasında büyük fayda olduğuna değinen Vali Erin, “Bazı alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakmalıyız" ifadelerini kulandı.

