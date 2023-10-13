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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

13.10.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Siverek'te Sulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapan HÜDA PAR İlçe Başkanı Abdurrahim Sımak, Gazze'nin her gün bombalandığını belirterek, "Gazze'de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze'nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor, siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti." dedi.

Sımak, "Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Ama İslam alemi sessiz, dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Filistin bayraklarının açıldığı basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Genç Memur-Sen İlçe Başkanı Etem Balduk, Kudüs'ün İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade eden Balduk, "Devlet terörü işleyen zalimler, kutsalımızı ele geçirmek için Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. Bu uğurda her türlü zalimliği sergiliyorlar. Kudüs davası yalnız değildir. Oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

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