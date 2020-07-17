YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Yerel Basın Müzesinde sona doğru

Şanlıurfa Yerel Basın Müzesinde sona doğru

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Karaköprü’yü müze şehir yapmak için kolları sıvayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Oyun ve Oyuncak Müzesinin ardından Yerel Basın ve İletişim Müzesini ilçeye kazandırıyor.

Karaköprü’yü müze şehir yapmak için kolları sıvayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Oyun ve Oyuncak Müzesinin ardından Yerel Basın ve İletişim Müzesini ilçeye kazandırıyor. Çalışmalar son aşamaya gelirken müze en yakın zamanda hizmete açılacak.
Karaköprü’de kurulacak olan Yerel Basın ve İletişim Müzesinde çalışmalar devam ederken, kısa bir süre sonra müze açılışa hazır hale gelecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Karaköprü’yü müze şehir yapma hedefiyle ilçeye kazandıracağı müzede Şanlıurfa yerel basınının ve şehrin hafızası sergilenecek.
Şanlıurfa’da geçmişten günümüze görev almış gazetecilerin kullandıkları fotoğraf makinesi, kamera, daktilo, ses kayıt cihazları ile eski iletişim araçları Yerel Basın ve İletişim Müzesinde sergilenirken, vefat eden gazetecilerin anısı da yaşatılacak.
Karaköprü’nün bir marka olması ve hak ettiği değere ulaşması çabasında olduklarının altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu idealleri doğrultusunda ilçeyi bir müze şehir yapmak istediklerini kaydetti.
Başkan Baydilli Yerel Basın ve İletişim Müzesinin de bu doğrultuda açılacağını dile getirirken, “Bu müzeye bir bakıma şehrin hafızasını ve basın mensuplarımıza geçmişten geleceğe vatandaşı bilgilendirmek adına kullandıkları ekipmanları sergileyeceğiz. Bu müzemizin oluşmasında emeği geçen, ekipmanlarını müzemize bağışlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Baydilli, müzede çalışmaların son aşamasına geldiklerini ve kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:11
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:51
Yatsı
21:24

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Işıl Eczanesi
Haliliye
Yazar Eczanesi
Haliliye
Zerga Eczanesi
Haliliye
Hartavi Eczanesi
Eyyubiye
Göbeklitepe Eczanesi
Karakopru
Öz Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şanlıurfalılar Oryantiring Sporu İle Tanışacak

Şanlıurfalılar Oryantiring Sporu İle Tanışacak

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.