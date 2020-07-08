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Şanlıurfa’da 105 adres karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 105 adres karantinaya alındı.Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu adreslere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir getirildi.Kurulun aldığı tedbirler kapsamında Akçakale’de 1, Birecik’te 7, Ceylanpınar 9, Eyyübiye’de 10, Haliliye’de 32 Hilvan’da 1, Karaköprü’de 20, Suruç’ta 8, ve Viranşehir’de 17 farklı adres olmak üzere toplam 105 farklı nokta 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 105 adres karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu adreslere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir getirildi.
Kurulun aldığı tedbirler kapsamında Akçakale’de 1, Birecik’te 7, Ceylanpınar 9, Eyyübiye’de 10, Haliliye’de 32 Hilvan’da 1, Karaköprü’de 20, Suruç’ta 8, ve Viranşehir’de 17 farklı adres olmak üzere toplam 105 farklı nokta 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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Merkez
İşgör Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Selim Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
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