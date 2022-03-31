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Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

31.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'nin (25) Karaali Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.D'yi kovalamaca sonucu tarlada yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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