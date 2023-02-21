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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 3 zanlı yakalandı

21.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bir binadaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün bir apartmanın altındaki iş yerinde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamaya ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerin Kartal Kurt (14) ve Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) olduğu tespit edildi. Yaralanan 8 kişinin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında ise 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün, bir binanın altındaki iş yerinde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

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