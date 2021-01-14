Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

KAYSERİ (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen duruşmasında, 24 sanıktan 20'sine çeşitli suçlardan ceza verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanıklar A.B, N.B. ve C.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma, yaşı küçük bazı sanıkların bulunması nedeniyle basına kapalı gerçekleştirildi.

Sanık A.B. savunmasında, olaydan önce başka köyde ikamet eden karşı tarafın ailesini, 4-5 defa darbettiğini öne sürdü. Olay günü de köye gelerek kendilerine taşla saldırdıklarını öne süren A.B, iki el havaya ateş ettiğini, sonrasında da jandarmaya teslim olduğunu anlattı.

Sanık N.B. ise karşı tarafın kendilerini darbetmesi ile başlayan olayda, barışmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Kimseyi öldürmediğini öne süren sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.